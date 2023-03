Een huwelijk vol schandalen en hartzeer, toch blijft Caroline van Monaco weigeren om te scheiden van Ernst August

Royalty Jordaanse prinses Iman, dochter van koningin Rania, getrouwd met de mysterieu­ze maar steenrijke Jameel

Hoogdag in Jordanië, waar prinses Iman (26) in het huwelijkbootje getreden is met Jameel Alexander Thermiotis (28), een Venezolaanse Griek die gehuld is in een waas van mysterie. Iman is de eerste van de vier kinderen van koning Abdoellah en koningin Rania om te trouwen. Over enkele maanden volgt het tweede huwelijk, van kroonprins Hoessein (28).