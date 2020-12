Een hartverwarmend portret: prins William deelt persoonlijke kerstkaart van zijn gezin

Royalty Raad van State verwerpt verzet van prins Laurent tegen herziening van dotatie: “Dit is choquerend”

16 december Het verzoek dat prins Laurent (57) had ingediend om de beslissing over de herziening van z’n dotatie te vernietigen, is dinsdag verworpen door de Raad van State. Dat meldt de krant Le Soir en wordt bevestigd door meester Laurent Arnauts, de advocaat van de prins. “Laurent betreurt deze beslissing, die zowel voor hem als voor zijn advocaten choquerend overkomt”, klinkt het in een reactie.