Een gouden rijksappel en twee sporen: dit zijn de kroonjuwelen die een rol spelen bij de kroning van Charles III

De kroonjuwelen - of ‘regalia’ genoemd - spelen al honderden jaren een belangrijke rol tijdens de kroningen van de Britse vorsten. De voorwerpen worden allemaal bewaard in de Tower of Londen, maar mogen tijdens de kroning dus nog eens het daglicht zien. Ze zullen door verschillende hoogwaardigheidsbekleders in processie naar het altaar gebracht worden. Eerst komen die van Camilla, daarna die van Charles.

Queen Mary’s Crown (Camilla’s kroon)

Volledig scherm Queen Mary's Crown © Royal Collection Trust / Avalon

Camilla zal de iconische kroon van de Britse koningin Mary dragen. De kroon werd wel aangepast. Zo werd de Koh-i-Noor, de diamant in de kroon, verwijderd en ‘weggestopt’ in een ander juweel. Geen onlogische keuze, want de Koh-i-Noor is uiterst omstreden en al eeuwenlang een speelbal van de machtigsten op aarde.

St Edward’s Crown

Een exemplaar van puur, solide goud, bezet met robijnen, saffieren, toermalijnen en amethist. Hij is afgewerkt met fluweel en een - tegenwoordig ietwat controversiële - band van hermelijn. In totaal zijn er 400 edelstenen op de kroon bevestigd. Hij wordt vaak ‘het pronkstuk van de kroonjuwelen’ genoemd.

Imperial State Crown

Charles zal ook een tweede kroon dragen, de Imperial State Crown. Die is een pak lichter dan de St. Edwards Crown en weegt iets meer dan anderhalve kilo. Deze kroon dateert van 1937 en werd gemaakt door juwelier Garrard & Company in opdracht van koning George VI. Hij is volledig bezet met diamanten, en bevat daarnaast nog verschillende kostbare edelstenen, waaronder een saffier die van diezelfde Edward the Confessor zou zijn geweest. De kroon is daarmee ook één van de hoekstenen van de Britse monarchie. In totaal gaat het over 2.868 diamanten, 17 saffieren, 11 smaragden en 269 parels. De kroon bevat onder andere enkele bekende stenen, zoals de Cullinan II - ook bekend als ‘de tweede ster van Afrika’ - een gigantische diamant van 317,4 karaat.

St Edward’s Staff

Deze gouden staf bestaat uit drie onderdelen, bovenaan staat een kruis. De staf, die ook bekend staat onder de naam ‘Long Sceptre' (lange scepter) - kreeg al een plekje tijdens de processies van Richard III, Edward VI, Mary I, Elizabeth I en James I. Het origineel is echter al lang verdwenen. In 1660 werd een replica gemaakt, maar hoe de staf er precies uitzag en wat z'n exacte betekenis is, ging door de jaren heen verloren. De staf wordt nu nog steeds gebruikt bij de kroningen, maar heeft eigenlijk geen functie.

Sceptre with Cross (scepter met kruis) & Sceptre with Dove (scepter met duif)

Tijdens de ceremonie worden twee scepters gebruikt. Eentje met een kruis, die staat voor de wereldlijke macht van de vorst en die geassocieerd wordt met goed bestuur. Op die scepter is een hartvormige diamant gemonteerd, de Cullinan I. Die werd pas later toegevoegd, in 1901. Er is ook een scepter met een duif bovenop, die bekendstaat als de ‘Staf van Rechtvaardigheid en Barmhartigheid’. Die vertegenwoordigt de spirituele rol van de vorst, de duif stelt de Heilige Geest voor. De staf werd in 1661 ontworpen door kroonjuwelier Robert Vyner.

Ook Camilla heeft zo’n duo scepters.

Volledig scherm Sovereign's Sceptres © Royal.uk

Volledig scherm Queen Elizabeth II tijdens haar kroning met de twee scepters © Getty Images

Orb (de rijksappel)

De bolvormige ‘Orb’, ook bekend als de rijksappel, staat symbool voor de christelijke wereld. Het voorwerp werd in de zeventiende eeuw uit goud gemaakt, en bestaat uit drie delen die van elkaar gescheiden worden door een streep juwelen. Elk deel staat voor een van de drie continenten die in de middeleeuwen bekend waren.

Volledig scherm Queen Elizabeth na haar kroning © Bettmann Archive

Volledig scherm Sovereign's Orb © Royal.uk

Sovereign’s Ring

Zowel Charles als Camilla zullen tijdens de ceremonie ook een ring gepresenteerd krijgen. Die van de vorst bestaat uit een saffier waarover een kruis in robijnen is geplaatst. Rondom schitteren diamanten. Het is een symbool van koninklijke waardigheid en werd in 1831 gemaakt voor de kroning van William IV.

Die van Camilla bestaat dan weer uit een achthoekig geslepen robijn, die omgeven wordt door 14 diamanten. Die ring symboliseert de belofte die ze aan God en het land zal doen. Ook dit sieraad dateert uit 1831. Queen Adelaide droeg het als eerste, sindsdien hebben drie andere Queen Consorts de ring gedragen.

Volledig scherm Sovereign's Rings © Royal.uk

Spurs (de sporen)

Al sinds de kroning van Richard I in 1189 worden er sporen gebruikt in de kroning. Het paar dat in de kroning van Charles een rol zal spelen, werd echter pas in 1661 gemaakt, voor Charles II. De juwelen bestaan uit goud, leer en fluweel en staan symbool voor ridderschap.

Volledig scherm The Spurs © Royal.uk

Zwaarden

Maar liefst vijf zwaarden zullen een plekje krijgen in de ceremonie.

Het offerzwaard (Sword of Offering) werd in 1821 voor het eerst gebruikt bij de kroning van George IV, die het juweel zelf bekostigde. Na de zalving krijgt de vorst enkele symbolische ornamenten aangereikt, waaronder dit zwaard, dat gezegend wordt door de aartsbisschop. Het zwaard zou gebruikt moeten worden voor de bescherming van de goeden en het straffen van de kwaadaardigen.

Het staatszwaard wordt traditioneel na de kroning gebruikt door de monarch bij formele aangelegenheden, in plaats van het offerzwaard. Het wordt dan voor de koning uitgedragen, met de punt naar boven.

Het Sword of Mercy, ook gekend als de Curtana, wordt tijdens de ceremonie vergezeld door de twee zwaarden van gerechtigheid. Het zwaard staat voor barmhartigheid. Daarom werd ook de tip van het lemmet weggehaald, zodat het niet langer als wapen gebruikt kan worden.

Het zwaard van spirituele gerechtigheid en het zwaard van wereldlijke rechtvaardigheid worden altijd samen met het Sword of Mercy gedragen. Ze worden gepresenteerd zonder schede, en met de tip de lucht in. Ze staan voor de drie deugden die elke koning zou moeten bezitten.

