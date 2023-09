Een eerbetoon aan de Queen: “Gouden munt van 23 miljoen dollar”

Volgens nieuwssite ‘CNN’ wordt de munt enkele dagen voor de eerste verjaardag van het overlijden van koningin Elizabeth onthuld. De herdenkingsmunt wordt niet beschouwd als wettig betaalmiddel in het Verenigd Koninkrijk (hoewel de denominaties van munten binnen het ontwerp dat wel zijn). Het werd geproduceerd door de East India Company, een luxueus lifestyle-merk met de rechten op de naam van de onderneming die ooit grote delen van het Britse rijk controleerde.

De munt, die de naam ‘The Crown’ draagt, wordt in een persbericht van het bedrijf beschreven als een “objet d’art.” De munt heeft een diameter van meer dan 9,6 inch (24, 38 centimeter), waardoor hij breder is dan een NBA-regulatiebasketbal (een basketbal uit de professionele basketbalcompetitie in Noord-Amerika), en het ontwerp bestaat uit bijna een dozijn munten van 24-karaats goud die in bedden van diamanten zijn genesteld.

De centrale munt weegt meer dan 2 pond (ongeveer 1 kilogram), terwijl de kleinere munten eromheen elk 1 ounce (28,34 gram) wegen en portretten van de overleden monarch of afbeeldingen van deugden zoals waarheid, gerechtigheid en moed bevatten. Aan de ene kant zijn duizenden diamanten gerangschikt om de vlag van het Verenigd Koninkrijk te vormen, terwijl de achterkant is geïnspireerd op de tiara’s van de overleden koningin.

Munt goedgekeurd nog voor overlijden

‘The Crown’ kostte meer dan een jaar om te produceren, wat betekent dat het in gang was gezet voordat koningin Elizabeth vorig jaar september op Balmoral Castle in Schotland overleed. De muntontwerpen werden volledig goedgekeurd door de regering van het Britse overzeese gebied St. Helena en door Hare Majesteit koningin Elizabeth II voordat ze overleed, in een proces dat werd beheerd door de ‘Royal Household’ en de Koninklijke, ceremoniële en ere-eenheid (RCHU) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Gemenebestzaken.

In een interview met ‘CNN’ voorafgaand aan de onthulling, zei zakenman Sanjiv Mehta, die in 2005 de rechten verwierf van de East India Company, dat geen kosten waren gespaard om koningin Elizabeth te eren, die hij beschreef als “de koningin van de aarde.”

“Een gemiddelde diamantzetter kan ongeveer vier stenen per uur zetten,” zei Mehta, wiens familiebedrijf actief is in de diamantindustrie. “Dus, als je kijkt naar (ongeveer) 6.500 stenen op één stuk, is dat een enorm aantal uur arbeid voor één man. Het eerbetoon dat we brengen aan de koningin ging niet over het besparen van kosten, maar over het vieren van een leven,” voegde hij eraan toe.

Record duurste munt?

Het huidige Guinness World Record voor de duurste munt ooit verkocht op een veiling wordt gehouden door een zeldzame Amerikaanse ‘Double Eagle’ uit 1933 die in juni 2021 bij Sotheby’s New York voor 18,9 miljoen dollar werd verkocht.