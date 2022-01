Een debuterende prinses, hardnekkige geruchten en studeren in het buitenland: dit was het 2021 van ons koningshuis

RoyaltyDe feestperiode is het moment van de verzoening. En dat is dit jaar ook voor onze koninklijke familie van tel: sinds prinses Delphine officieel erkend werd, lijken onze royals steeds meer toenadering te zoeken naar elkaar. Al leek soms ook het tegenovergestelde waar: prins Laurent en prinses Claire werden in 2021 achtervolg door scheidingsgeruchten, terwijl kroonprinses Elisabeth naar Oxord trok, waar ze ver weg van haar familie en het hof zal studeren. Dit was het 2021 van de Belgische koninklijke familie.

Het afgelopen 2020 was amper achter de rug, of daar was het eerste verrassende nieuws al van 2021. In januari raakte bekend dat koning Albert en Paola hun huwelijkscontract hadden laten wijzigen, nadat Albert moest erkennen dat prinses Delphine wel degelijk zijn dochter is. In de praktijk betekende het dat Albert en Paola hun bezit onderling verdeeld hadden, zodat juridisch vastligt wie wat erft na hun overlijdens. Vermoedelijk werd een deel van hun vermogen naar de vorstin overgeheveld zodat enkel háár kinderen – koning Filip, prinses Astrid en prins Laurent – aansprak kunnen maken op dat deel van de nalatenschap. Delphine heeft immers enkel recht op een vierde van de erfenis van haar vader, niet op die van ‘stiefmoeder’ Paola.

Ook in februari liet de koninklijke familie van zich spreken: er ontstond ophef op het kleine eilandje Île d’Yeu, aan de Franse westkust, omwille van Filips buitenverblijf. Er kwam dan ook aan het licht dat de lokale wetgeving gebouwen van meer dan 30 vierkante meter in beboste gebieden verbiedt. Maar de vergunning die aan ‘Phillipe Legrand’ - zijn schuilnaam waarmee hij de bouwaanvraag deed - werd verleend, betreft een bijgebouw van 40 vierkante meter. Kortom: 10 vierkante meter te veel, maar toch mag de vorst groter bouwen dan toegelaten.

BEKIJK OOK: Wrevel over bouwvergunning voor ‘Philippe Legrande’

Ook in februari: prinses Delphine woonde voor het eerst de jaarlijkse bijeenkomst van koninklijke familie bij. Die vindt ieder jaar op 17 februari plaats om de overleden leden van de familie te herdenken. “Ze is hier volledig op haar plaats”, klonk het bij het paleis. Het was haar eerste, maar zeker niet haar laatste wapenfeit: ook tijdens de Nationale Feestdag op 21 juli maakte de prinses haar debuut in de koninklijke tribune. Samen met haar echtgenoot Jim O’Hare nam Delphine plaats naast prins Laurent, prinses Astrid en prins Lorenz. Op de beelden was goed te zien dat de prinses duidelijk in haar nopjes was.

Alle ogen stonden tijdens de Nationale Feestdag echter niet alleen op prinses Delphine gericht, maar ook op kroonprinses Elisabeth. Zij maakte als leerling-officier van de Koninklijke Militaire School dan ook voor de eerste keer deel uit van de militaire parade. Koning Filip en koningin Mathilde keken zichtbaar fier en geëmotioneerd toe, toen hun oudste dochter in uniform passeerde in de parade. Maar ook later wist de prinses alle krantenkoppen te halen, toen bekend raakte dat Elisabeth haar opleiding vervolgt in het Verenigd Koninkrijk: ze zal er drie jaar lang ‘history & politics’ volgen aan het Lincoln College in Oxford.

BEKIJK OOK: Vrolijke Elisabeth valt op tijdens traditionele ‘toelatingsdag’ Oxford

Hoewel Filip en Mathilde zich voorlopig geen zorgen hoeven te maken over hun oudste dochter - die zeer hoge punten haalt -, kwam de reputatie van ‘onze’ troonopvolger dit jaar toch ter sprake. Niet omdat ze een misstap had begaan, wél omdat haar situatie vergeleken werd met die van de Nederlandse prinses Alexia, van wie een feestfoto uitlekte en zo voor heel wat opschudding zorgde. Want, moeten koning Filip en Mathilde dan ook vrezen voor gelekte beelden van hun kinderen op school?

Nog iets waar koning Filip en Mathilde niet om kunnen lachen: de fratsen van prins Laurent, die zijn reputatie van ‘zwart schaap’ jaar na jaar weer alle eer aandoet. Al gingen de nieuwsberichten over de prins in 2021 over een heel andere zaak: maandenlang werd Laurent achtervolgd door hardnekkige geruchten dat hij en zijn vrouw prinses Claire uit elkaar zouden zijn. De prinses leek dan ook compleet van de aardbodem verdwenen. Maar dat er een échte breuk op til zou zijn, laat staan een echtscheiding, werd in koninklijke kringen én door hun huispriester père Gilbert stellig betwist. “Ze zijn nog altijd samen, hoor. Ik heb hun vorige maand nog gesproken”, zei die laatste in de Waalse pers.

Niet alleen door zijn huwelijk met Claire, maar ook omwille van zijn relatie met Wendy Van Wanten kwam prins Laurent onder de aandacht. Want wat begon in 1995 in Parijs en jarenlang aansleepte, kreeg na meer dan 20 jaar een verassende wending: in ‘Het Huis’ lieten Wendy Van Wanten en haar 21-jarige zoon zich ontvallen dat prins Laurent níet de vader is van Clément, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht.

BEKIJK OOK: Clement over zijn vader: “Sprookjes zijn ook maar sprookjes”

Merkwaardig genoeg was er dit jaar ook een overleden van Saksen-Coburg die maar in de pers bleef opduiken: koning Leopold II, die met zijn losbandige liefdesleven nog altijd voor spektakel zorgt. Zo deed spoorwegbeheerder Infrabel zelfs onderzoek naar een veelbesproken stadslegende: in de residentiële belle-époquewijk Zurenborg in Anwterpen werd al jaren verteld dat Leopold er een liefdesperron liet bouwen om zijn Antwerpse minnares in alle discretie te kunnen bezoeken. Parallel aan de Transvaalstraat was er op luchtfoto’s een verbreding van de spoorweg te zien, een kleine uitstulping die de legende zou kunnen staven.

LEES OOK: