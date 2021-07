Een dappere Elisabeth, ontroering bij Mathilde en de ‘verborgen’ boodschap van Delphine: herbeleef de nationale feestdag

RoyaltyWoensdag werd in ons land de 140ste editie van de Nationale Feestdag gevierd. Toch zag die er dit jaar vanwege het noodweer en de coronacrisis net iets anders uit. Zo ging de traditionele plechtigheid op het Paleizenplein in Brussel er deze editie veel soberder aan toe. Het militair en burgerlijk defilé vonden wel degelijk plaats, maar voor het traditionele vuurwerk en het volksfeest was het nog te vroeg. Toch werd het hoe dan ook een unieke editie: alle ogen stonden gericht op de leden van de Koninklijke familie, die dit jaar met meer dan één primeur konden uitpakken.

De nationale feestdag moest vorig jaar nog in afgeslankte vorm plaatsvinden door de coronapandemie. Van een militair defilé was überhaupt geen sprake. In de plaats daarvan bracht de koning toen een sobere hulde aan de slachtoffers van COVID-19 en iedereen die zich inzette in de strijd tegen het virus, en was er ook drie minuten stilte. Dit jaar was er weer meer ruimte voor feestelijkheden, al gingen die vanwege het noodweer dat ons land heeft getroffen dus alsnog in beperkte mate door.

Nationaal defilé

Op het Paleizenplein in Brussel is het nationaal defilé vanmiddag om iets na 14u00 van start gegaan. Opvallende aanwezige in de eretribune was uiteraard prinses Delphine, die vorig jaar door de rechtbank officieel werd erkend als dochter van koning Albert II. Samen met haar echtgenoot Jim O’Hare nam Delphine plaats naast prins Laurent, prinses Astrid en prins Lorenz. Op de beelden is goed te zien dat de prinses duidelijk in haar nopjes was.

Het moet ook gezegd: volgens royaltykenners had Delphine haar outfit alles behalve willekeurig gekozen. Zo bevat de jurk onder meer een ‘verborgen boodschap’ aan haar vader, al vertelt haar outfit een nog veel groter verhaal: de prinses verscheen in een volledig Belgische garderobe op het toneel. Ze koos naar verluidt bewust voor drie relatief onbekende ontwerpers. Haar jurk en hoed vond ze bij de kunstenares van Erratum Fashion uit Molenbeek, dat Afrikaans geïnspireerde mode maakt. De handtas komt van Award/t uit Mechelen en de schoenen van het Antwerpse label Morobé.

Vooral de keuze voor Erratum Fashion, het label van de Guineese ontwerpster Siré Kaba, is daarnaast opmerkelijk: de designer wil met haar kledij namelijk postkoloniale stereotypen over Afrika bestrijden. Een gedurfde vestimentaire zet van Delphine dus, gezien op het controversiële koloniale verleden van ons land in Congo.

Een dappere kroonprinses Elisabeth

Ook voor kroonprinses Elisabeth bleek het een bijzonder editie: zij maakte als leerling-officier van de Koninklijke Militaire School voor de eerste keer deel uit van de parade. Koning Filip en koningin Mathilde keken duidelijk fier en geëmotioneerd toe toen hun oudste dochter in uniform passeerde in de parade. Elisabeth heeft onlangs haar militaire opleiding van een jaar afgerond met een tactisch kamp in Aarlen.

Het laatste lid van de koninklijke familie dat op 21 juli mee marcheerde, dateert intussen al van 2005. Toen nam Prins Amedeo, de oudste zoon van Prinses Astrid en Prins Lorenz, deel aan het evenement. Net als zijn nicht marcheerde hij ook voor de Koninklijke Militaire Academie. Acht dagen later rondde hij destijds zijn opleiding af.

Princess Elisabeth pictured as the cadets of the military school platoon pass by the Royal tribune pictured during the National Parade for the Belgian National Day. July 21, 2021 in Brussels, Belgium, 21/07/2021

Koning Filip en koningin Mathilde keken duidelijk fier en geëmotioneerd toe toen hun oudste dochter in uniform passeerde in de parade.

Koning Filip en koningin Mathilde keken duidelijk fier en geëmotioneerd toe toen hun oudste dochter in uniform passeerde in de parade.

Waar was Claire?

Er was vandaag één grote afwezige: prinses Claire, de vrouw van prins Laurent. Dat deed op voorhand de geruchtenmolen over een mogelijke scheiding van het koppel op volle toeren draaien. “Claire zal inderdaad niet aanwezig zijn tijdens de viering van de nationale feestdag, al hoeft dat niet veelbetekenend te zijn. Het is de afgelopen jaren nog voorgevallen dat zij daar niet aanwezig was”, reageerde koninsghuisdeskundige Jo De Poorter op alle geruchten.

Vorig jaar was Claire inderdaad ook al afwezig. Officieel omdat de prinses besmet was met COVID-19 en een tijdje in quarantaine moest, zo klonk de verklaring. Daarnaast werd Claire volgens die mededeling ook getroffen door een ‘slepende’ ziekte.

Laurent was aanwezig, maar prinses Claire was nergens te bespeuren.

Laurent was aanwezig, maar prinses Claire was nergens te bespeuren.

Weinig volk

Naast de officiële genodigden was er overigens erg weinig volk naar Brussel afgezakt voor de beperkte feestelijkheden. Vanwege het noodweer en de dag van nationale rouw dinsdag werd beslist dat soberheid het sleutelwoord moest zijn van deze 21ste juli. Ook het aantal troepen in het militaire luik van de parade was daarom drastisch verminderd, aangezien heel wat militairen aan het werk zijn in de gebieden die getroffen zijn door de overstromingen.

Zo waren er geen helikopters te zien zijn in het luchtdefilé en ook de detachementen van de land- en medische componenten die ontplooid zijn in het kader van de overstromingen namen niet deel aan het defilé te voet, noch aan het gemotoriseerd defilé. Ten slotte werd ook de dynamische demonstratie van Defensie geannuleerd om een maximale beschikbaarheid van de eenheden te blijven garanderen, meldde Binnenlandse Zaken.

Prinses Delphine en prins Laurent maken een praatje.

Te Deum met gezin

In de voormiddag stonden er eerst al de traditionele Te Deums op de planning, onder meer in de Sint-Michels-en-Sint-Goedelekathedraal in de hoofdstad, waar de koning en koningin aanwezig waren. Zij trokken na afloop van het defilé ook nog naar een residentie voor volwassenen met een ernstige mentale beperking in Ottignies en naar het Nationaal MS Centrum in Melsbroek.

Prinses Elisabeth koos voor die officiële plechtigheid trouwens voor een jurk van modehuis Natan, waarmee ze alle aandacht naar zich toetrok. En ook haar moeder koningin Mathilde was gehuld in een creatie van het label. De 19-jarige troonopvolgster heeft gekozen voor een “nauwsluitende jurk in een oranje, gebloemde stof”, zo liet het modehuis zelf weten.

De kroonprinses combineerde de jurk met nude pumps en een diadeem, hét haaraccessoire van het moment. Voor het accessoire ging ze net als haar mama langs bij de Belgische hoedenmaakster Fabienne Delvigne. Naar bijpassende gouden oorbellen moest ze niet lang zoeken: die vond ze in de collectie van mama Mathilde.

Een blik op de outfit van kroonprinses Elisabeth.

Een blik op de outfit van kroonprinses Elisabeth.

Een blik op de outfit van kroonprinses Elisabeth.

