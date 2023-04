Een blitzbezoek van minder dan 24 uur: zo zal prins Harry zijn vaders kroning meemaken

6 mei is het zover, dan wordt Charles III gekroond. Maar op die dag viert kleine Archie, het zoontje van Harry en Meghan, ook zijn vierde verjaardag. Daarom zal Harry zijn verblijf in Londen kortwieken en diezelfde avond huiswaarts keren voor het verjaardagsfeestje van Archie.

Harry arriveert vrijdagavond en zal de nacht doorbrengen in Frogmore Cottage, hoewel de andere Britse royals in Buckingham Palace zullen verblijven. Op zaterdag start de kroning rond 11 uur en het voorziene einde is om 13 uur. Verwacht wordt dat Charles’ jongste zoon al rond 14 à 15 uur op het vliegtuig zit richting Amerika. Zo arriveert hij nog net op tijd om het verjaardagsfeest mee te pikken, of dat hoopt de prins toch. “Harry is niet zeker of hij het kan halen, maar zal het wel proberen.”