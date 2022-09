Duizenden komen op straat om te rouwen om Queen Elizabeth, dubbele regenboog verschijnt aan de hemel

Een grote menigte verzamelde zich voor de poorten van Buckingham Palace nadat bekend raakte dat het niet goed ging met Queen Elizabeth. Terwijl ze wachtten op meer nieuws over de Queen, verscheen een dubbele regenboog aan de hemel, boven Buckingham Palace en Windsor Castle. Verschillende Britten konden het speciale tafereel vastleggen. “Een teken uit de hemel. Voor de Queen”, klinkt het. Op dat moment was nog niet bekend dat Queen Elizabeth was overleden.