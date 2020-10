Duitsland tikt omstreden Thaise koning op de vingers na voortdurend protest

RoyaltyIn Thailand werd hij al uitgespuwd door een deel van de bevolking, maar de Thaise koning Vajiralongkorn (60) - beter bekend als koning Rama X - is nu ook in Duitsland in verlegenheid gebracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, stelde in het parlement dat de vorst zijn koninklijke plichten onmogelijk vanuit Duitsland kan uitvoeren. Een reactie die er komt na maanden van voortdurend protest tegen het verblijf van Vajiralongkorn in een luxehotel.

“We hebben het duidelijk gemaakt dat politiek met betrekking tot Thailand niet vanaf Duitse bodem mag worden gevoerd”, verklaarde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken in het Parlement. “Als er gasten in ons land zijn die staatszaken vanuit ons grondgebied regelen, dan zullen we altijd handelen om dat tegen te gaan.

Parlementslid Frithjof Schmidt vroeg daarop of de Europese Unie de diplomatieke banden met Thailand zou opschorten, omdat het Thaise regime er alles aan zou doen om de democratie te ondermijnen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken sluit niet uit om sancties te nemen, al laat hij weten dat de EU eerst in dialoog wil gaan met de Thaise overheid, voor er maatregelen zouden genomen worden.

Voortdurend protest

De reactie van de minister komt er na voortdurende protesten tegen Vajiralongkorn, zowel in Thailand als in Duitsland. Onlangs trokken duizenden betogers door de straten van Bangkok om te protesteren tegen de regering en het koningshuis. Volgens een schatting van de politie waren er zo’n 5.000 mensen op de been. “Het land is van het volk, niet van de koning”, riepen zij. De leiders van het protest hadden in een brief gericht aan het paleis opgeroepen om de monarchie te hervormen, een nieuwe regering te vormen en de grondwet te herschrijven.

Volledig scherm Op de foto: de Thaise koning Vajiralongkorn en zijn officiële bijvrouw. © AFP

‘Criminele koning’

Ook in Duitsland is niet iedereen blij met Vajiralongkorn. Meermaals werd er gedemonstreerd omdat de koning zijn koninklijke plichten in eigen land zou moeten uitvoeren. Dat gebeurde voor luxehotel Sonnenbichl in de Beierse wintersportplaats Garmisch-Partenkirchen, de huidige verblijfplaats van de vorst. Op de gevel van het hotel werden dia’s geprojecteerd met teksten in het Thai, Engels en Duits. “Waarom heeft Thailand een koning nodig die in Duitsland woont”, aldus een van de leuzen, die met afbeeldingen van de koning werden geprojecteerd. Een andere boodschap was dat “de hoofdstad van Thailand niet langer Bangkok is maar München” en tevens was er een oproep aan de “criminele koning” om het martelen van Thaise burgers te stoppen.

De dia’s werden later ook op het gemeentehuis getoond, omdat de actiegroep steun wil krijgen voor een petitie waarin het gemeentebestuur wordt gevraagd de koning en zijn omvangrijke gezelschap de verblijfsvergunning te ontnemen. “Het zijn niet alleen de Thai die lijden door koning Vajiralongkorn. Hij is ook een last voor Duitse belastingbetalers omdat de staat voor zijn veiligheid en bescherming moet betalen”, aldus de actievoerders in een verklaring. “Hij pleegt mensenrechtenschendingen op Duitse bodem: hij smokkelt en misbruikt vrouwen en mishandelt zijn personeel dat hij als slaven behandelt. Duitsers zouden dit in hun land niet moeten tolereren.”

