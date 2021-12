Duitsland houdt Thaise koning in de gaten en waarschuwt voor gevolgen

Royalty 30 poedels, 250 bedienden en een afgehuurd Hil­ton-ho­tel: omstreden Thaise koning strijkt weer neer in Duitsland

Na meer dan een jaar afwezigheid is de Thaise koning weer helemaal terug van weggeweest. Maha Vajiralongkorn (69), die door het leven gaat als Rama X, is opnieuw neergestreken in Duitsland. Daar spendeert hij quasi al zijn tijd, al doet de Thaise koning dat uiteraard niet in zijn eentje: met maar liefst 30 poedels en 250 bedienden - waaronder véél vrouwen - trok hij naar het Hilton-hotel in München, dat hij als een speeltuin behandelde. Toch kan de Thaise koning maar beter op zijn tellen passen: de aanwezigheid van de koning in Duitsland was al controversieel, maar deze keer dreigt de diplomatieke bom ook effectief te barsten.

