Duitse ‘schandaalprins’ Ernst August wéér in opspraak nu hij z'n eigen zoon aanklaagt: “Hij heeft geen poot om op te staan”

RoyaltyDe Duitse prins Ernst August van Hannover (66) leeft al een hele tijd in onmin met z'n gezin en dan vooral met zoon Ernst August jr. (37). Die ruzie krijgt nu een juridisch staartje, want de echtgenoot van Caroline van Monaco (64) klaagt z’n zoon aan “wegens grove ondankbaarheid” omdat hij een geërfd kasteel wil verkopen voor de spotprijs van één euro. Die zet levert Ernst August opnieuw tonnen kritiek op. En veel krediet had de man al niet meer, nadat hij de voorbije jaren in de pers kwam met een opeenstapeling van schandalen...