Dringend onderzoek gestart naar extra mogelijkheden voor beveiliging koning Charles, die bekogeld werd met eieren

De voorbije weken is koning Charles al twee keer bekogeld met eieren. Dat door activisten die de monarchie niet meer zien zitten na de dood van Elizabeth II. Er heerst al langer onrust op dat gebied in Groot-Brittannië, vooral in Schotland, dat al jaren twijfelt over de onafhankelijkheid. Hoewel Charles volgens de lokale media door de meeste Britten gesteund wordt, vreest zijn beveiligingsteam dat de huidige voorzieningen niet goed genoeg zijn om de koning te beschermen. Het zou namelijk kunnen dat er op kerstdag weer activisten aanwezig zullen zijn, wanneer de royals een wandeling maken om het volk te begroeten in Sandringham. Hoewel de acties tot nu toe niet heel gewelddadig waren, kan dat op elk moment veranderen. Als er eieren tot bij de koning geraken, kunnen gevaarlijkere voorwerpen dat ook, zo redeneert men. Vandaar dat er met spoed een onderzoek is gestart naar de interne werking van het koninklijke beveiligingsteam. Op die manier hoopt men nog voor Kerstmis een manier te vinden om de veiligheid van de monarch te garanderen, ook tijdens openbare evenementen waarbij hij dicht bij het volk moet komen.