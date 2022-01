Drie gouden regels in het moederschap volgens Kate Middleton

“Kate regelt alles thuis met de kinderen en hun schema’s”, vertelde een vriendin onlangs aan ‘People’. “Ze is enorm betrokken bij elk deel van hun dag.” De royal mom is tegenover haar vrienden en familie erg open over het leven ten huize Cambridge, en insiders hebben nu een aantal van haar geheimen voor een gelukkig gezin gedeeld.

1. Moedig kinderen aan om buiten te spelen

Kate is het publieke gezicht in de strijd om tuinen te promoten waar kinderen buiten actief kunnen spelen. Die rol neemt ze thuis ook heel serieus, want ze laat haar kinderen door weer en wind om buiten te spelen: “Het maakt een enorm verschil”, vertelde ze zelf aan de BBC. Kate vertelde vorig jaar in een podcast ook wat haar favoriete momenten met haar gezin zijn: “Buiten op het platteland als we allemaal smerig en vies zijn.”

2. Maak tijd voor plezier met het gezin

Het echtpaar neemt hun kinderen vaak mee op fietstochten en excursies naar de stranden van Norfolk in de buurt van hun buitenverblijf. “De kinderen zijn erg speels en daar kunnen ze zich helemaal uitleven”, zegt hun scoutsleider Eddie O’Rourke.

Kate en prins William deelden een glimp van hun gezinsleven met hun kinderen in een video die werd uitgebracht op hun 10e huwelijksverjaardag in april. De opnamen, gemaakt door Will Warr, zijn gemaakt in de herfst van 2020 in Norfolk. Er is te zien hoe het gezin op het strand de zandduinen beklimt, in bomen klimt en marshmallows roostert op een open vuur.

3. Wees een “aanwezige ouder”

Het koppel steekt graag zelf de handen uit de mouwen wat betreft het dagelijkse gezinsleven, zeggen vrienden. Zowel ‘s ochtends, als de kinderen ruziën over liedjes om te spelen bij het ontbijt, als bij het ophalen van school: “Kate houdt ervan om een gewoon leven te leiden”, voegt een bron eraan toe.

Nadat de kinderen naar bed zijn gegaan, sluiten Kate en prins William de dag af op een relativerende manier: “William brengt Kate geregeld een gin-en-tonic”, vertelt een familievriend aan ‘People’. “Ze zorgen goed voor elkaar, op verschillende manieren.”

