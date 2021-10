Draaiboek bij overlijden bekend, maar koningin Elizabeth zit weer achter haar bureau

RoyaltyDe Britse koningin Elizabeth (95) zat vrijdag weer aan haar bureau, nadat ze de nacht van woensdag op donderdag in het ziekenhuis had doorgebracht. Dat meldde de Britse premier Boris Johnson. “Ik stuur haar onze allerbeste wensen” zei Johnson. Maar het draaiboek voor als de koning komt te overlijden, is al bekend.

Elizabeth hield het volgens Buckingham Palace vrijdag rustig en werkte uitsluitend wat lichte taken af. De ziekenhuisopname was voor een ‘inleidend onderzoek’ waarmee wordt gesuggereerd dat verdere opvolging nodig is.

De Britse media reageerden verbijsterd op het nieuws dat Queen Elizabeth een dag in het ziekenhuis heeft gelegen, en dus niet zoals eerder werd gemeld op Windsor Castle verbleef. Buckingham Palace meldde woensdag dat de vorstin haar bezoek aan Noord-Ierland afblies om op advies van haar artsen rust te nemen. Een dag later werd echter duidelijk dat Elizabeth woensdag aan het einde van de middag was opgenomen en donderdag terug mocht naar Windsor.

Volledig scherm Koningin Elizabeth tijdens de begrafenis van haar man prins Philip. © REUTERS

Draaiboek

Haar gelijknamige moeder is 101 jaar oud geworden, maar Britse media zijn toch alvast gaan kijken wat er gebeurt als de 95-jarige koningin overlijdt. Daar ligt zoals gebruikelijk een draaiboek voor klaar. In het geval van Elizabeth heet dat ‘Operation London Bridge’. De overleden vorstin wordt volgens de plannen op de tweede dag na haar dood naar Buckingham Palace overgebracht en vanaf de zesde dag drie dagen opgebaard in Westminster Hall, onderdeel van de parlementsgebouwen.

Het scenario voor haar in april overleden man, prins Philip, heette ‘Operation Forth Bridge’. Die naam sloeg op een brug naar een nieuw leven en op de negentiende-eeuwse beroemde spoorbrug ten westen van Edinburgh over de rivier Forth. Hij was ook hertog van Edinburgh. Met de draaiboeken voor het overlijden van ‘royals’ zijn ook discreet oefeningen gehouden. De moeder van Elizabeth II bereikte zo’n hoge leeftijd dat het draaiboek voor haar overlijden, ‘Operation Tay Bridge’, meer dan twintig keer was geoefend voor ze overleed in 2002.

Volledig scherm De kist van prins Philip. © AFP

Veel details

Het draaiboek concentreert zich op tien dagen, van de dood van de koningin tot de begrafenis. Het koninklijk huis brengt het nieuws zelf met een boodschap aan het publiek. Maar de premier, betrokken ambtenaren en vooraanstaande media krijgen al eerder gecodeerde aankondigingen. Het parlement staakt de bezigheden en het wordt verwacht dat iedereen zich tien dagen lang niet druk maakt over politieke kwesties. Het draaiboek bevat veel details over bijvoorbeeld hoe er moet worden omgegaan met de stroom van honderdduizenden die worden verwacht in de hoofdstad als Elizabeth drie dagen wordt opgebaard in Westminster Hall.

Troonopvolger Charles spreekt de bevolking op de dag van de bekendmaking van het overlijden om 18.00 uur toe. Hij wordt de dag daarna volgens de planning om 10.00 uur officieel door een reeks hoogwaardigheidsbekleders tot nieuwe koning uitgeroepen. Charles ontvangt de premier en diens kabinet in de middag en maakt vervolgens voor de begrafenis van zijn moeder een reis door het land.

