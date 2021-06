Doorbreken zij het patroon van schandalen? Louis en Pauline zijn de hoop van het Monegaskische koningshuis

Prinses Stéphanie heeft een bewogen leven achter zich. Ze zag haar moeder, Grace Kelly, om het leven komen tijdens een auto-ongeval waar ze zelf bij betrokken was. De rusteloze prinses probeerde het te maken als popster, ontwierp haar eigen badkleding (waar ze ook zelf in poseerde), en scheidde uiteindelijk van haar echtgenoot, Daniel Ducruet, omdat ze een paar vernederende foto’s onder ogen had gekregen. Daniel had namelijk met een naakte Belgische stripper liggen stoeien aan het zwembad. Na haar scheiding was zij het drie krantenkoppen haalde met haar affaires: eentje met een paleismedewerker en met een tuinman, maar ook met heel wat bekende personen. Om nog maar te zwijgen over haar relatie met Eskander Laribi, een cocaïnedealer. Hij werd doodgeschoten in Turkije, maar Stéphanie mocht vanwege haar onschendbaarheid niet getuigen in de rechtszaak. Haar vader, prins Reinier, onterfde haar uiteindelijk in een poging haar hebzuchtige vriendjes te ontmoedigen.