Doorbreken zij het patroon van schandalen? Louis en Pauline zijn de hoop van het Monegaske koningshuis

Prinses Stéphanie heeft een bewogen leven achter zich. Ze zag haar moeder, Grace Kelly, om het leven komen tijdens een auto-ongeval waar ze zelf bij betrokken was. De rusteloze prinses probeerde het te maken als popster, ontwierp haar eigen badkleding (waar ze ook zelf in poseerde), en scheidde uiteindelijk van haar echtgenoot, prins Albert, omdat die een paar vernederende foto’s onder ogen had gekregen. Stéphanie had namelijk met een naakte Belgische stripper liggen stoeien aan het zwembad. Maar ook na haar scheiding bleef ze krantenkoppen halen met haar affaires: eentje met een paleismedewerker en met een tuinman. Ook haar ex Albert, de huidige vorst van Monaco, ging vlot over de tongen. Zo zou hij een buitenechtelijk kind hebben met een minnares. En zelfs Caroline, Stéphanie’s zus, heeft wat op haar kerfstok: ze veegde haar voeten aan het protocol, trouwde met een playboy die haar al bedroog tijdens de huwelijksnacht, liet haar huwelijk nietig verklaren door schaamteloos te lobbyen bij de Paus, en hertrouwde uiteindelijk met prins Ernst-August - die aanvankelijk samen was met een goede vriendin van haar.