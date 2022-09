Doodsoorzaak Queen niet bevestigd, was er onderliggende aandoening? “Problemen begonnen nadat Philip stierf”

RoyaltyQueen Elizabeth is niet meer, tot grote spijt van haar natie én de rest van de wereld. De vraag die op ieders lippen brandt: waaraan is de Queen precies gestorven? Was het een natuurlijke dood - de koningin was immers al 96 - of was er toch sprake van een ziekte?

Nog voor de bevestiging van haar overlijden goed en wel binnen was, speculeerde de Britse pers al volop over een mogelijke oorzaak van haar slechte gezondheid. “We kregen steeds te horen dat de Queen ‘mobiliteitsproblemen’ had”, zo klonk het bij de senior royaltyexpert van BBC. “Maar daar sterven mensen doorgaans niet aan. We konden de voorbije maanden en weken duidelijk zien dat het slechter ging met Hare Majesteit. Ze is enorm veel afgevallen en had ook blauwe handen, zo konden we zien op foto’s van enkele dagen geleden. Het is perfect mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat er sprake is van een ziekte.”

Men weet echter dat het paleis daarover nooit zal communiceren. “Dat is niet van hun gewoonte, nee”, klinkt het. “We hebben er dus het gissen naar. Het statement over de ‘slechte gezondheid’ van Elizabeth was al zo opmerkelijk dat iedereen meteen wist hoe laat het was. We zouden vandaag afscheid moeten nemen. Medische updates zullen we nooit of te nimmer onder ogen krijgen.”

De Britse dokter Deb Cohen-Jones, gespecialiseerd in hart- en vaatziekten, deed echter wel zijn duit in het zakje. Gebaseerd op de recente foto’s van de Queen, denkt hij te weten wat de oorzaak van haar dood is. “Die blauwe vlekken op haar handen zijn een symptoom van een specifieke ziekte aan de bloedvaten”, meent hij. “Het bloed stroomt daarbij niet meer goed door de aderen. Ze krijgen klonters en verslibben. Jammer genoeg doet die aandoening inderdaad pijn, al ben ik ervan overtuigd dat haar dokters goed voor Elizabeth gezorgd hebben. Maar het zou haar snelle aftakeling zeker kunnen verklaren. We weten bovendien niet hoe lang ze daar al last van heeft, want in het openbaar draagt ze doorgaans vaak handschoenen.”

Bloedkanker

Dokter Gabriel Mirkin, ook hoog aangeschreven in zijn veld, ziet ook onheil in de blauwe vlekken. “Bij een oudere vrouw zoals zij, zijn zulke blauwe plekken vaak het resultaat van bloedkanker, zoals leukemie. Die ziektes zijn dodelijk, omdat ze je afweersysteem lamleggen. Er wordt dan ook minder zuurstof naar het hart en de hersenen gestuurd. Het kan leiden tot bloedarmoede, klonters en hartstilstand.”

Zoals de zwanen

Anderen zijn er dan weer van overtuigd dat Elizabeth is gestorven aan een gebroken hart. In april 2021 stierf haar grote liefde, prins Philip. Het is opvallend dat de medische problemen van Elizabeth allemaal daarna begonnen zijn. “Het is geen exacte wetenschap, maar het komt wel vaak voor”, aldus Cohen-Jones. “Soms gaat het nu eenmaal meer om het verliezen van je wilskracht dan om het verliezen van je gezondheid.”

