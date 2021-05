Doodsoorzaak prins Philip bekend

Royalty “Prins Harry keert pas later deze week terug naar de Verenigde Staten”

20 april Tegen alle verwachtingen in is prins Harry (36) na de uitvaart van prins Philip mogelijk tóch in het Verenigd Koninkrijk gebleven. Hij zou vandaag eigenlijk met rasse schreden terugkeren naar Meghan (39) in de VS, maar volgens Britse media heeft hij zijn ticket verlengd. Hij wil de verjaardag van zijn grootmoeder, koningin Elizabeth, meemaken. Elizabeth viert woensdag haar 95ste verjaardag.