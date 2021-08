Doodgewoon vanbuiten, peperduur om er les te volgen: prins Gabriël trekt volgend schooljaar naar prestigieuze Engelse school

Royalty Een familiebar­be­cue en paardrij­tocht­jes: dit zijn de zomerplan­nen van Queen Elizabeth

9 augustus Er lijkt licht te zijn aan het einde van de Britse Covid-19-tunnel en dat ontgaat Queen Elizabeth (95) niet. Traditiegetrouw brengt de vorstin ook dit jaar de zomermaanden door in haar optrekje Balmoral in Schotland, waar ze - nu het weer kan - volop plannen maakt voor een familiebarbecue. Het kasteel was de plek waar zij en prins Philip naar verluidt het liefst vertoefden. Het is de eerste keer dat de Queen er na zijn dood in april weer verblijft.