Donald Trump spreekt zich uit over Meghan Markle: “Respectloos tegenover de Queen, manipulatief tegenover Harry”

Trump deed zijn boekje open over Meghan tijdens een gesprek met de Britse politicus Nigel Farage. In het verleden spuwde hij al eens zijn gal - “Meghan is geen fijne vrouw, ik hoop dat ze ooit president wil worden, dan win ik het zo van haar” - en zijn opinie over de echtgenote van prins Harry is er in tussentijd duidelijk niet op verbeterd.

“De acties van Harry en Meghan waren enorm schadelijk voor de monarch”, verdedigt hij Queen Elizabeth II, waarover hij niets dan goeds te vertellen heeft. “Meghan was erg respectloos tegenover de Queen, en dat is nochtans een fantastische persoon. Zo’n historisch figuur. Ze verdiende dat niet. Meghan was respectloos tegenover de héle familie, maar vooral de Queen is erdoor geraakt. Mijn moeder was van Schotland, zie je, dus ik ben opgegroeid met een diep respect voor de koninklijke familie. Als ik dan zo’n dingen zie, word ik daar niet blij van.”

Geen fan

“Ik geef toe, ik ben nooit een fan geweest van Meghan”, gaat hij verder. “Dat heb ik altijd al gezegd. Ik denk dat ze Harry verschrikkelijk gebruikt heeft, en op een dag zal hij daar spijt van krijgen. Ze heeft hem gemanipuleerd, en dat heeft zijn relatie met zijn familie verpest. Hij heeft er Elizabeth mee gekwetst.”

Dat Meghan haar status als royal gebruikte om zich te moeien met de Amerikaanse politiek, kan hij al helemaal niet pruimen. “Ze probeerde te lobbyen voor ouderschapsverlof in de VS, maar gebruikte daarvoor briefpapier met de hoofding van het hertogdom van Sussex. Dat kan niet. Dat was erg ongepast. Ja, ik denk dat Harry nog veel spijt gaat krijgen van zijn beslissing om met haar te trouwen.”

