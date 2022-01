Doet de Britse Queen zelf de afwas? “Daar stond ze dan, in haar gele handschoenen”

RoyaltyHoewel koningin Elizabeth (95) een leger aan bedienden tot haar beschikking heeft in zowel Buckingham Palace als haar buitenverblijven, deinst de Queen er blijkbaar niet voor terug om zélf de handen uit de mouwen te steken en de afwas te doen. Dat onthulde koninklijke expert en auteur Harry Mount in een gesprek met The Telegraph.

De 95-jarige Queen verkaste onlangs naar het koninklijke landgoed in Norfolk om binnenkort stil te staan bij de 70e gedenkdag van haar vaders overlijden op 6 februari 1952. Koning George VI overleed daar op die dag en Elizabeth heeft er een traditie van gemaakt om op die dag, wanneer haar agenda het toelaat, op het landgoed aanwezig te zijn.

Het feit dat het optrekje ook van bijzondere waarde was voor prins Philip maakt de plek extra speciaal. Het paar voelde zich daar vrij en ongedwongen, bijna als een ‘gewone’ familie. De koningin en haar echtgenoot genoten ervan om daar in de luwte tijd met hun gezin door te brengen en vonden het ook fijn om zelf huishoudelijke taken te verrichten in plaats van alles door personeel te laten doen.

In een gesprek met The Telegraph haalt koninklijke expert en auteur Harry Mount daar herinneringen over op: “Ik was een keer bij een lunch aanwezig. En aan het einde van het etentje hoorde ik iemand zeggen: ‘Ik doe de afwas’. Ik draaide me toen om en daar stond de koningin, in haar gele afwashandschoenen.”

Opvallende test voor poetspersoneel

Hoewel ze graag zelf de vaat doet tijdens haar vakanties, werden er voor de schoonmaak toch strikte normen voor huishoudsters en poetspersoneel vastgelegd. Zo is het niet voldoende om ‘enkel’ ervaring te hebben in de schoonmaak- of hospitality-branche, maar moeten kandidaten volgens HR-manager Tracey Waterman ook “een scherp oog voor detail hebben” én moeten zij dat ook bewijzen tijdens hun sollicitatie.

“Eén van de dingen die ik doe om te zien of een kandidaat oog voor detail heeft, is het plaatsen van een dode vlieg op de schoorsteenmantel of op het tapijt. Zodra die dode vlieg op zijn plaats ligt, breng ik de kandidaat naar de kamer”, verklapte de personeelsbaas van de Queen op de Britse tv.

Op dat moment begint de test pas écht: Tracy gaat met de kandidaat door de kamer en passeert daarbij langs alle meubelstukken en de open haard. Alleen de kandidaten die de vlieg opmerken en ze meteen verwijderen, komen in aanmerking voor de baan. “Wellicht zal de helft van de kandidaten de vlieg opmerken, maar slechts één op de tien zal zich bukken en de vlieg oppakken. Dát is de poetshulp die boven de rest uitsteekt, en dan was de inspanning van het sollicitatiegesprek alle moeite waard.”

