Docuserie prins Harry en Oprah verschijnt deze maand

Prins Harry maakt indruk met speech over coronavac­cin: "Het moet voor iedereen beschik­baar zijn"

3 mei Prins Harry (36) vindt dat elk land voldoende coronavaccins tot zijn beschikking moet krijgen. Dat zei de prins volgens Amerikaanse media in een toespraak tijdens het digitale vaccinatiebenefietconcert ‘VAX LIVE: The Concert to Reunite the World’, dat zondag werd opgenomen. Het was zijn eerste publieke verschijning sinds de begrafenis van zijn grootvader, prins Philip.