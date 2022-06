Documentaire prinses Diana komt bijna 25 jaar na overlijden uit

Royalty Koning Filip en koningin Mathilde krijgen royaal welkom in Congo: luidt historisch bezoek nieuw tijdperk in?

Onder een brandende zon is koning Filip (62) vandaag aangekomen in Congo. Historisch. Omdat het de eerste keer is dat de Belgische vorst voet op Congolese bodem zet, maar ook omdat hij morgen naar alle verwachting zijn spijt zal betuigen aan de Congolese bevolking.

