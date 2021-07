Dochter van prins Harry en Meghan Markle toegevoegd op site Buckingham Palace

Lilibet, die vernoemd werd naar Queen Elizabeth, is al zeven weken oud. Maar tot deze ochtend had het meisje nog geen plaats gekregen in de Britse troonopvolging. Als dochter van prins Harry, die zelf momenteel 6de in lijn is voor de troon, heeft ze daar echter wel recht op. Archie, de oudste zoon van Harry, kreeg alvast wel officieel de 7de plaats in lijn. Zijn plaats in de troonopvolging werd amper twee weken na zijn geboorte al op de website gezet. ITV-royalty-expert Chris Ship vroeg zich dan ook luidop af waarom de aanpassing zo lang op zich laat wachten. “Je moet je afvragen waarom het zo lang duurt”, zegt hij. “Je kan ze een week of twee vergeven, maar een maand? Ze hoeven enkel op het knopje ‘bewerk’ te klikken en het nummertje te veranderen.”