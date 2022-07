Dochter van omstreden Thaise koning eist aandacht op met ‘tepeljurk’ van 5.600 euro

Jurk van bijna 5.600 euro

Prinses Sirivannavari was in Parijs aanwezig bij de modeshow van Schiaparelli en kwam opdagen in een opvallende zwarte jurk van het merk, compleet met gouden ‘tepels’ en gouden versieringen. Ze droeg ook gouden sandalen en maakte het geheel af met een gouden halsketting van de letter ‘M’. Een outfit met een stevig prijskaartje, want de jurk alleen al kost zo’n 5.600 euro.

Eigen modecarrière

De prinses is echter geen onbekende in de modewereld. Ze is actief als modeontwerpster en maakte bijna 18 jaar geleden haar intrede in de branche. In 2004 presenteerde ze de eerste kledingcollectie van haar eigen label Sirivannavari op de Milan Fashion Week. Drie jaar later ging ze voor het eerst naar de Parijse modeweek. Ze was toen 20 jaar oud en had een uitnodiging gekregen van Balmain. In 2009 behaalde de dochter van Rama X ook een diploma modeontwerp aan de Chulalongkorn University in Bangkok. Het jaar daarop verliet ze haar geboorteland om zich (tijdelijk) in Parijs te vestigen om er haar merk verder uit te bouwen.