Dochter van Noorse prinses Märtha Louise duikt op in ‘The Masked Singer’: “Ik was bang, maar ben zo trots op mezelf”

De 19-jarige Maud kijkt op Instagram uitgebreid terug op haar deelname aan ‘Maskorama’, zoals het programma in Noorwegen heet. “Het was zó zenuwslopend en geweldig”, schrijft ze onder meer. “Waarschijnlijk het ziekste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik was zo bang, maar ik ben zo trots op mezelf.” Tijdens het programma zong de jonge royal onder meer nummers als ‘Minnie the Moocher’, ‘Good as Hell’ en ‘You Should See Me in a Crown’.