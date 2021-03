Dit waren Meghan Markles laatste woorden voor ze de Britse monarchie voorgoed verliet

We gaan terug naar eind maart 2020. De afscheidstournee van prins Harry en Meghan Markle liep ten einde, en de hertogin van Sussex had net haar laatste opdracht afgewerkt als werkend lid van het hof. ​Het was een ontmoeting met wetenschappers uit het hele Gemenebest, onderdeel van haar werk als ‘beschermheer’ van de Association of Commonwealth Universities - een project dat ze intussen kwijt is. Iedereen verliet de kamer, tot alleen Meghan Markle en koninklijk correspondent Omid Scobie overbleven. Waarna de hertogin haar hart zou hebben laten spreken.

“Het had niet zo niet hoeven te zijn”, zei Meghan tegen Scobie. Volgens de correspondent was het een uiterst emotioneel moment, en zag de vrouw van prins Harry er “gebroken” uit en “zo overstuur en kwetsbaar.” “Daar stond ze, midden in het paleis, wetende dat ze er nooit meer zou zijn als werkend lid van de koninklijke familie”, aldus de auteur in Glamour. “Op dat moment kon je inzien dat het niet gaat om een koppel dat er maar niet in slaagt om het te laten werken. Het was de hele instelling die er niet in slaagde om een nieuwkomer in de gouden kooi te koesteren en te beschermen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Koninklijk correspondent en ‘Finding Freedom’-auteur Omid Scobie was aanwezig tijdens Meghans laatste wapenfeit als royal. © RV

‘Ze wilden niet weg’

Volgens Scobie waren Harry en Meghan helemaal niet van plan om het koningshuis te verlaten, maar stonden ze naar eigen zeggen met de rug tegen de muur. “Ik hoop dat mensen beseffen dat dit een koppel is dat alles heeft geprobeerd om de dingen te doen werken voordat ze weggingen”, geeft hij aan. “In plaats van het voorgekauwde verhaal te volgen dat ze wilden stoppen omdat het ze allemaal niet naar hun zin was.”

“Het is een probleem dat we keer op keer zien”, aldus de auteur nog. “Vrouwen die in de koninklijke familie binnenkomen om te trouwen, vertrekken gewond en gebroken”, zegt hij. “Ik denk dat de behandeling van vrouwen binnen de koninklijke familie, of die van nieuwkomers, het échte probleem is.”