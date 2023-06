“Dit moet voor Kate als een vernedering hebben gevoeld”: vechten Camilla en Kate een schaduwoorlog uit?

Royalty Nu Bhutan nieuw konings­kind­je verwacht: maak kennis met de ‘prins William en prinses Kate van de Himalaya’

Heugelijk nieuws uit Bhutan, dat bekendstaat als het gelukkigste land ter wereld. Koning Jigme Khesar Namgyel (43) heeft aangekondigd dat zijn echtgenote koningin Jetsun Pema (33) zwanger is van hun derde kind. Het progressieve koppel - dat in tegenstelling tot hun voorgangers een monogame relatie heeft - wordt overspoeld door gelukswensen. Al hoeft dat niet te verbazen, want de ‘prins William en prinses Kate van de Himalaya’ veroverde de voorbije jaren alle harten.