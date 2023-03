“Dit is misselijkmakend”: na spanningen om titels verhuist de Deense prins Joachim naar de Verenigde Staten

Royalty Britse prins Andrew is op oorlogspad: “Hij wil de schikking in zijn verkrach­tings­zaak ongedaan maken”

Het Epstein-schandaal blijft de Britse prins Andrew (63) achtervolgen. Nu ook de banken JPMorgan Chase en Deutsche Bank worden aangeklaagd voor hun vermeende betrokkenheid bij de zaak, komt Andrew opnieuw ter sprake. Zijn gedrag wordt in de rechtzaal omschreven als “extreem en buitensporig”, en de prins is al die blaam meer dan beu. Volgens insiders is Andrew van plan om zijn schikking ongedaan te maken. “Vanaf nu is het oorlog.”