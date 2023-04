Dit is de echte reden waarom Meghan Markle niet naar de kroning van koning Charles komt

Afgelopen vrijdag deelde de Britse krant ‘The Telegraph’ de reden mee waarom Meghan niet aanwezig zou zijn bij de historische gebeurtenis. “Ze was niet tevreden met de reactie van Charles op een brief die ze hem had geschreven”, klonk het bij “een bron dicht bij de koninklijke familie”. De hertogin van Sussex zou namelijk na haar explosieve interview met Oprah Winfrey in 2021 een brief hebben geschreven naar de toenmalige kroonprins. Daarin communiceerde ze over de “vooroordelen” binnen het Britse koningshuis en noemde ze de ‘racistische royal’, die vragen gesteld heeft over hoe donker de huidskleur van haar zoontje Archie zou zijn, bij naam. Al liet Markle ook weten dat de opmerking destijds “niet met kwaadaardige bedoelingen” geuit was.

Op die brief kreeg Markle uiteindelijk ook een antwoord. Daarin vermeldde Charles onder meer dat hij erg teleurgesteld was over de kloof die ontstaan was tussen Meghan, prins Harry en de Windsors. Volgens ‘The Telegraph’ was de hertogin van Sussex echter niet gediend met het antwoord. En dat is volgens de Britse krant de reden waarom ze niet naar de kroning van Charles wil komen.

Verjaardag van Archie

Maar niets is minder waar. De woordvoerder van Meghan Markle heeft intussen de communicatie tussen de twee bevestigd, maar gaat niet in op de inhoud van de correspondentie: “De hertogin van Sussex leeft in het heden en denkt niet aan correspondentie van twee jaar geleden. Elke andere suggestie is vals en ronduit belachelijk.” De woordvoerder benadrukt dat de afwezigheid van de hertogin tijdens de kroning van Charles niets te maken heeft met de brieven of het explosief interview met Oprah. “Ze blijft thuis in Californië om de vierde verjaardag van zoontje Archie te vieren.” De twee gebeurtenissen binnen de Britse koninklijke familie vinden allebei plaats op zes mei.

