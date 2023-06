Dit detail rond prins Harry zorgde tijdens de kroning van Charles voor hilariteit bij de koninklijke familie

RoyaltyDe kroning van koning Charles (74) ligt nu al een tijdje achter ons, maar het laatste woord over dit historische evenement is duidelijk nog steeds niet gezegd. Eerder deed er een Britse royal al uit de doeken dat hij niet te spreken was over de plaats die hij gekregen had gedurende ceremonie. Daarnaast zou ook prins Harry tijdens het event voor bijzonder veel hilariteit gezorgd hebben.