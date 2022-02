Dieven slaan toe bij 'The Crown': voor 180.000 euro aan spullen gestolen op de set

TV Kleine sets, slimme wandtapij­ten en een vleugje CGI: zo komen de paleizen uit ‘The Crown’ tot leven

De opnames voor het vijfde seizoen van ‘The Crown’ zijn in volle gang. Imelda Staunton, die de rol van Queen Elizabeth overneemt, heeft momenteel opnames in het Schotse stadje Macduff. En daar is dan ook alles mee gezegd, want Netflix is naar goede gewoonte extreem karig met informatie. De sets worden elk jaar hermetisch afgesloten, maar onze Hollywoodreporter Kristien Gijbels mocht wel al enkele keren langsgaan en vertelt hoe al die koninklijke grandeur in beeld wordt gebracht. “Waanzinnig om te zien hoe ze Buckingham Palace nagebouwd hebben.”

16 augustus