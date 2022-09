“Die verhoogde dotaties vallen niet in goede aarde”: krijgt boegeroep naar Nederlandse royals nog een staartje?

RoyaltyHet protest tijdens Prinsjesdag in Nederland zindert nog steeds na. Toen de koninklijke familie in de Glazen Koets door de straten van Den Haag trok en op het paleisbalkon verscheen, zwaaiden mensen met omgekeerde vlaggen, klonk er boegeroep en werd Willem-Alexander uitgemaakt voor ‘landverrader’. “Dit gaat echt veel te ver”, vindt royaltykenner Justine Marcella, die voor ons het gebeuren analyseerde. Zij legt uit waar de woede vandaan komt en welke impact het heeft op de royals en de monarchie. “Willem-Alexander had van zijn dotatie kunnen afzien, net zoals zijn dochter.”

Het had een groot feest moeten worden, maar dit jaar werd Prinsjesdag compleet overschaduwd. Mensen bliezen op fluitjes, er werd met omgekeerde vlaggen gezwaaid en de royals werden uitgejouwd. Ongezien in het normaal zo koningsgezinde Nederland, al ging er in realiteit veel meer schuil achter het protest. “Het boegeroep kwam vooral voort uit het zogenaamde boerenprotest”, zegt Justine Marcella, tot voor kort hoofdredacteur van tijdschrift ‘Vorsten’. “Die protesten zijn in Nederland al lang gaande en heel het land hangt vol met omgekeerde vlaggen. Waarmee betogers willen zeggen dat Nederland ‘op zijn kop’ staat. De boeren worden hier dan ook hard aangepakt vanwege de stikstofcrisis en willen zich verzetten tegen de regering.”

Toch heeft ook de Nederlandse koninklijke familie zijn aandeel in de demonstraties. “Want het boegeroep was ook deels te wijten aan het feit dat het koningspaar er financieel flink op vooruit gaat. In een tijd waarin veel Nederlanders zich zorgen maken over hun financiële situatie, valt dat natuurlijk verkeerd”, legt Justine uit. Tijdens Prinsjesdag raakte bekend dat er voor het eerst meer dan 50 miljoen euro naar het koningshuis gaat, terwijl dat vorig jaar nog 48,2 miljoen euro was.

Opslag voor iedereen

Koning Willem-Alexander krijgt er 276.000 euro bij, wat zijn totale uitkering naar 6,41 miljoen euro brengt. Daarvan bestaat 1.035.000 euro uit persoonlijk inkomen, de andere 5,4 miljoen euro zijn onkosten om zijn ambt te kunnen uitvoeren. Koningin Máxima krijgt 44.000 euro ‘opslag’, waarmee haar totale uitkering op 1,11 miljoen euro (411.000 euro loon en 700.000 euro onkosten) komt. Ook prinses Beatrix heeft als afgetreden vorst recht op een dotatie: die gaat met 70.000 euro naar omhoog, naar 1,74 miljoen euro in totaal.

“Ik denk dat vooral de verhoging van Willem-Alexanders persoonlijk loon naar meer dan één miljoen euro de tegenstanders tegen de borst stoot. Zeker omdat het al een tijdje niet zo goed gaat met de populariteit van de koninklijke familie”, zegt Justine. “Maar zo is het nu eenmaal wettelijk geregeld, en daar treft de koning geen schuld aan. Al had hij natuurlijk wel kunnen afzien van zijn loon, net zoals zijn dochter Amalia.” De Nederlandse kroonprinses heeft recht op een dotatie van 1,73 miljoen euro, maar zolang ze studeert stort ze dat bedrag terug en blijft het in de Nederlandse schatkist.

“Amalia ziet in dat het land in crisis zit en heeft heel wat maatschappelijk besef”, zegt Marcella daarover. “Dat zij afziet van haar dotatie wordt gewaardeerd door de Nederlanders. En ook het feit dat ze tijdens Prinsjesdag een jurk droeg die nog geen 100 euro kostte, wordt geapprecieerd. Het land is er echt van overtuigd dat Amalia geschikt is om de troon te bestijgen. Maar voorlopig moeten koning Willem-Alexander en Máxima het nog zelf zien op te lossen.”

Volledig scherm Mensen bliezen op fluitjes, er werd met omgekeerde vlaggen gezwaaid en de Nederlandse royals werden uitgejouwd. © ANP

“Heel pijnlijk voor Amalia”

Dat Amalia tijdens Prinsjesdag geconfronteerd werd met het boegeroep, vindt de royaltykenner “heel pijnlijk”. “Het was de eerste keer dat ze erbij was en het was al niet de meest makkelijke periode voor haar. Er is die dreiging van de ‘Mocro Maffia’, waardoor ze haar kot in Amsterdam al moest verlaten. En nu kwam dit er nog eens bij”, klinkt het. “Daarom vind ik vind het heel knap hoe Amalia in haar rol bleef tijdens Prinsjesdag. Ze bleef ‘majestueus’ rustig en toonde aan dat zij daar echt wel op haar plaats was. Ik merk zelfs op dat de prinses nu nog meer gesteund wordt door de Oranjefans.”

Justine geeft verder aan dat ze het protest kan begrijpen, al was de manier waarop het gebeurde volgens haar “onacceptabel”. “Het recht op vrije meningsuiting en demonstratie is heel belangrijk, en er mocht ook geprotesteerd worden. Maar dat mag niet ten koste gaan van anderen”, zegt ze. “De betogers hadden aangegeven dat ze ‘stil protest’ zouden voeren, maar dat was duidelijk niet het geval. Dat ze ‘landverrader’ riepen naar de koning, was respectloos en gaat veel te ver. Vooral omdat Amalia er dus ook bij betrokken werd. Ik denk dat de protesteerders hier erg veel krediet mee verloren hebben. Dit was niet de juiste manier om hun stem te laten horen.”

Volgens Marcella komt het voortbestaan van de Nederlandse monarchie evenwel niet in gedrang vanwege alle commotie. “Het protest is heel maatschappelijk- en tijdsgebonden. We komen nog maar net uit de coronacrisis, dus de onvrede onder de mensen zat al diep. Nu werd de woede tegen het koningspaar gericht, maar volgende keer zal dat misschien wel tegen de media zijn”, zegt ze. “Het is uiteraard niet fijn voor Willem-Alexander en zijn gezin, maar op zich hebben die protesten weinig invloed op de werking van de koninklijke familie. Van zodra de rust in het land is weergekeerd, staat iedereen weer voor hen te juichen als vanouds.”

