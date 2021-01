“Die brief betekende het einde van onze relatie”: vader Meghan Markle getuigt op proces tegen Britse krant

RoyaltyEen opvallende getuigenis op het proces dat Meghan Markle (39) aanspande tegen de uitgever van de Britse krant The Mail on Sunday. Haar vader, Thomas Markle (76), deed dinsdag z'n zegje... in het voordeel van de krant.

Eerder deze week vond een tussentijdse zitting plaats in de rechtszaak die Meghan Markle aanspande tegen de uitgever van de Britse krant The Mail on Sunday. Die publiceerde in augustus 2018 een handgeschreven brief die de hertogin van Sussex aan haar vader had geschreven. Kan niet, vindt Markle, die een schadevergoeding wil voor onder meer het misbruik van vertrouwelijke informatie en inbreuk op copyright. Tot een echte - lang uitgesponnen - rechtszaak wil ze het evenwel niet laten komen: de hertogin heeft gevraagd dat de rechter in kortgeding een uitspraak doet.

Kritiek

De uitgever, ANL, is in ieder geval niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven. Hun advocaten argumenteerden dat Meghan maar al te goed wist dat de brief op een bepaald moment openbaar zou worden, en dat ze de tekst geschreven had met de bedoeling om zichzelf te verdedigen tegen de geruchten dat ze niets om haar vader zou geven. Volgens ANL wordt dat bewezen door het feit dat Meghan de hulp inriep van het communicatieteam van Kensington Palace om de brief te schrijven. Bovendien haalden de advocaten aan dat Meghan zélf haar privacy opgaf door enkele vriendinnen - zij het anoniem - te laten getuigen in het Amerikaanse magazine People.

Quote Het was niet mijn bedoeling om in het openbaar over Meg’s brief te praten, tot ik het artikel in People las. Thomas Markle

Dat beaamde ook Thomas Markle, die dinsdag al meteen mocht getuigen. Dat een van de vriendinnen in People beweert dat Meghan de brief schreef om ‘hun relatie te herstellen’ schoot hem in het foute keelgat. “De brief was geen poging om ons met elkaar te verzoenen”, zei hij. “Het was kritiek op me. In de brief zei ze niet dat ze van me hield. Ze vroeg niet eens hoe het met me ging. Er klonk geen enkele bezorgdheid in door over het feit dat ik net een hartaanval had gehad, en er werden ook geen vragen over m'n gezondheid gesteld. Het betekende het einde van onze relatie, geen hereniging."

Misvattingen rechtzetten

“Het was fout van People Magazine om te zeggen dat ik gelogen had over dat Meg me buitensloot. Dat heeft ze wel degelijk gedaan, zoals de brief aantoonde. People suggereerde ook dat de breuk mijn schuld was, omdat ik haar negeerde. Dat klopt niet”, vertelde Markle. “Ik heb na haar huwelijk verschillende keren geprobeerd om haar te bereiken, maar ik vond geen manier om met haar te praten. Het was niet mijn bedoeling om in het openbaar over Meg’s brief te praten, tot ik het artikel in People las. Ik veranderde van gedachten door de inhoud van dat stuk. Enkel door die brief te publiceren kon ik de misvattingen over mij rechtzetten en aantonen dat wat People had gepubliceerd, fout en oneerlijk was."

Volledig scherm Thomas Markle met de kleine Meghan. © Instagram

“Het artikel schetste een onvolledig beeld van de inhoud van de brief en mijn antwoord daarop. Daardoor werd ik beschouwd als slechterik, want het toonde dat ik oneerlijk was, een onverschillige en kille aandachtszoeker die z'n loyale en plichtbewuste dochter verbijsterd achterliet. Ik moest mezelf verdedigen tegen die aanval."

Smeekbede

Advocaat Antony White voegde daar nog aan toe dat Markle het recht had om de brief te publiceren, omdat People er al over bericht had, zij het foutief. “Meneer Markle heeft het recht om zijn kant te vertellen. Geen enkele Amerikaanse rechtbank zou hem wat dat betreft tegenhouden. Wat de uitkomst van deze rechtszaak ook is, hij zal hierover altijd mogen blijven praten in de Amerikaanse pers."

Quote Er is geen echte reden waarom de inhoud van de brief niet zou kunnen rekenen op een redelijke mate van privacy. Advocaat Justin Rushbrooke

Het team van de hertogin hield dan weer vol dat de brief niets anders was dan een “oprechte smeekbede van een gekwelde dochter aan haar vader." Dat de brief via de accountant van Meghan naar haar vader was gestuurd, toont volgens advocaat Justin Rushbrooke aan dat het niet de bedoeling was dat de brief in foute handen zou vallen. “Er is geen echte reden waarom de inhoud van de brief niet zou kunnen rekenen op een redelijke mate van privacy. De beweringen van de aangeklaagde dat dat niet het geval is, zijn volstrekt fantasierijk."

De zitting zou zo’n twee dagen duren. Op een uitspraak van de rechter is het nog wat langer wachten.

