Diana’s verlovingsring was eigenlijk van prins Harry, toch gaf hij hem aan William en Kate: “Zo graag zag hij hen”

RoyaltyPrins William (38) en Kate Middleton (39) zijn vandaag 10 jaar getrouwd. Hoewel hun relatie nog steeds op rolletjes loopt, kon hun situatie vandaag niet harder verschillen van die op hun verlovingsdag. Er is namelijk één belangrijke persoon in hun leven die nu ontbreekt: prins Harry (36). Hij was de getuige op hun huwelijk, en zat er blijkbaar ook voor iets tussen toen zijn broer een aanzoek deed: “De ring van Diana was eigenlijk Harry’s eigendom. Maar hij gaf hem aan William, omdat hij Kate dat symbool gunde.”

Delen per e-mail

Na de dood van zijn moeder in 1997 mocht Harry enkele van haar favoriete juwelen uitkiezen om te houden als aandenken. Hij koos voor de opvallende blauwe verlovingsring die ze elke dag om haar vinger had tot ze uiteindelijk van zijn vader gescheiden was. De saffieren verlovingsring kostte maar liefst 345.000 pond (391.000 euro), en toch gaf Harry hem uit handen.

(Lees verder onder foto)

Volledig scherm De verlovingsring van Kate Middleton. © AP

“Toen hij hoorde dat William zich wilde verloven met Kate zei hij: ‘Zou het niet toepasselijk zijn als Kate mama’s ring droeg?’”, zo vertelt voormalig paleisbutler, Paul Burrell, in de Amazon Prime-documentaire over de royals: ‘The Diana Story’. “Een mooi gebaar, dat nog maar eens bewijst hoe close de prinsen waren. Ook Kate was een goede vriendin van Harry geworden. Hij gunde haar dat symbool: de ring van Diana die dankzij haar hand alsnog ooit op de troon van Groot-Brittannië terecht zou komen.”

“Die vrijgevigheid is bovendien ook een kwaliteit die Harry van zijn moeder geleerd heeft”, gaat Burrell verder. “Want die ring was één van de laatste dingen die hij nog overhad van zijn moeder. Eén van zijn grootste schatten. En toch gaf hij hem aan zijn broer en zijn schoonzus, om hen gelukkig te maken. Zo graag zag hij hen. Het was een onzelfzuchtige, goedhartige daad. Precies wat Diana zelf ook zou hebben gedaan.”

(Lees verder onder foto)

Volledig scherm Harry, William en Kate in betere tijden. © Photo News

Diamant voor Meghan

Dat betekent echter wel dat Harry’s eigen vrouw, Meghan Markle, nooit diezelfde symbolische ring zal dragen. Toch kreeg ook zij een juweel met een verwijzing naar Harry’s overleden moeder. Harry ontwierp haar verlovingsring zelf, met een steen uit Botswana - waar ze samen op vakantie zijn geweest - en twee diamanten uit de persoonlijke collectie van Diana.

Jammer genoeg ligt diezelfde Meghan Markle aan de bron van een aanhoudende vete tussen William en Harry. Sinds Harry de Amerikaanse actrice leerde kennen, was het nooit meer hetzelfde tussen de broers. “Ze hopen allebei dat ze de brokken kunnen lijmen”, menen insiders. “Na alles wat er gebeurd is zal dat niet makkelijk zijn, maar er liggen ook erg veel mooie momenten in hun verleden. En gelukkig voor Harry is William die nog niet vergeten.”

Volledig scherm William en Kate op hun trouwdag. © AFP

LEES OOK

Volledig scherm Kate met haar verlovingsring. © EPA

Volledig scherm Kate, Harry en William wandelen samen na de begrafenis van Philip. © rv