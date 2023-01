Diana’s butler kijkt niet op van prins Harry’s onthullingen: “Als kind werd hij al benadeeld tegenover William”

RoyaltyDat prins Harry (38) zich benadeeld voelt binnen de koninklijke familie, maakte hij met z’n boek en interviews overduidelijk. Dat gevoel steekt volgens prinses Diana’s butler al héél lang de kop op. En dat zit ‘m in de kleinste dingen, zoals minder worstjes bij het ontbijt krijgen bijvoorbeeld. “Ik weet dat de koningin van streek was in de maanden voordat ze stierf, en zich zorgen maakte over beschuldigingen van hem.”

Paul Burrell (64), Diana’s butler, herinnert zich dat Harry tijdens het ontbijt zei: “Hoe komt het dat William drie worstjes krijgt?” Waarop een nanny antwoordde: “William heeft meer nodig dan jij. Op een dag wordt hij koning.” Harry zou er stil van worden en de opmerking incasseren. “Maar daar had hij mee te kampen, zelfs in zijn eigen huis.” De rivaliteit tussen de prinsen werd volgens Burrell zo al op jonge leeftijd aangespekt. “Als ik daarop terugkijk, denk ik dat het toen al de dynamiek tussen hen was.” Hij zag wel een sterke broederband, maar kijkt niet op van de wrok die Harry nu uit.

Volledig scherm Paul Burrell, de gewezen butler van prinses Diana. © Channel 5/Viacom

Gelijkwaardige moederliefde van Diana

“Maar in de ogen van hun moeder waren ze absoluut gelijk”, voegt de butler toe. “De prinses was verliefd op hen allebei. Maar ik kon zien dat Harry het moeilijk vond om aan de standaard van William te voldoen.” Diana zou dan ook in de bres zijn gesprongen voor haar tweede zoon. Ze smeekte Charles om hem niet naar dezelfde school als William te sturen. Ze wilde niet dat hij ook daar in de schaduw van zijn broer moest staan. Helaas werd ze niet gehoord en liepen beide jongens school bij Eton. “Hij werd voortdurend vernederd door de vergelijking met William.”

Volledig scherm Diana met Harry en William in 1987. © Getty Images

De luidruchtige broer

“William was slimmer dan Harry en zou op een dag koning worden, hoe kun je daarmee concurreren?”, aldus Burrell. Volgens hem liet Harry zichzelf gelden door de rol van ‘luidruchtige broer’ op zich te nemen. “William zou afgemeten en stoïcijns zijn en min of meer alles in zich opnemen. Maar Harry niet. Hij zou de clown zijn, hij moest opgemerkt worden. Vaak hoorde ik de prinses door de kamer roepen: ‘Sst, Harry, wees stil’.” Woorden die de afgelopen tijd opnieuw regelmatig klonken.

De reservekoning

Paul haalt nog een herinnering aan van de jonge prinsen. Tijdens een uitbarsting van William als kind zou die geroepen hebben dat hij geen koning wilde zijn. Harry zou gezegd hebben dat hij dan wel koning wilde worden. “Diana lachte en zei: ‘Dat zou grappig zijn. Je zou goede koning Harry zijn’.”

Te ver gegaan

Maar de sneren die hij nu uitdeelt naar de koninklijke familie gaan te ver, vindt Burrell. “Ik herken hem niet meer. Hij is duidelijk gekwetst en boos omdat hij ‘de reserve’ is.” Paul beweert dat Harry de monarchie wil vernietigen, iets wat Diana nooit zou willen doen. “Het is triest en dwaas. Hij gooit al deze met wrok gevulde granaten naar binnen en doet daarbij veel mensen pijn. Ik weet dat de koningin van streek was in de maanden voordat ze stierf, en zich zorgen maakte over beschuldigingen van hem.”

