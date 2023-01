“Diana zou geschokt zijn geweest door Harry's bekrompen wraakzucht”: Britse media zijn niet mals na prins Harry’s interview

RoyaltyNiets of niemand bleef gespaard in het explosieve interview dat prins Harry (38) gaf. De royal was te gast bij ‘ITV’, waar hij sprak met journalist Tom Bradby. Vooral zijn stiefmoeder, Camilla, en zijn broer, prins William, moesten eraan geloven. De Britse media neemt het gesprek uitgebreid onder de loep en is allesbehalve mals voor Harry. “Moest de Queen nog leven, zou zelfs zij anti de monarchie kunnen worden.”

Het spraakmakende interview van prins Harry met ITV-journalist Tom Bradby wordt maandagavond om 21u40 exclusief uitgezonden op VTM. Hij vertelt er openhartig over zijn persoonlijke relaties, onthult nooit eerder gehoorde details over de dood van zijn moeder en blikt vooruit op zijn toekomst.

De Britse krantenkoppen liegen er maandagochtend niet om: het interview van ‘hun’ prins Harry slaat in als een bom. “Diana zou geschokt zijn geweest door Harry’s bekrompen wraakzucht”, prijkt op de voorpagina van ‘DailyMail’, inclusief een beeld van moeder en zoon. “Harry ventileert zijn woede tegenover Camilla in tv-interview”, drukte ‘The Guardian’. “Nieuw interview met prins Harry dient om koninklijke kloof te vergroten”, leest de voorpagina van ‘The I’. Maar vooral de rassenkwestie intrigeert onder andere ‘Daily Express’, ‘The Sun’ en ‘The Mirror’. “Harry bekent eindelijk dat de koninklijke familie niet racistisch is!” Benieuwd naar de opvallendste quotes tijdens het interview? Die lees je hier.

“Zelfs de Queen zou er anti de monarchie van kunnen worden” - ‘The Guardian’

“Ontroerend, charmant en absoluut verwoestend tegenover het Britse koningshuis en alles waar ze voor staan”, beschrijft ‘The Guardian’ Harry’s interview. Een gesprek dat volgens hen naarmate het vordert droeviger en droeviger wordt. Van de ongenezen wond die dood van zijn moeder, prinses Diana, nog steeds is, tot zijn eigen familie die naar eigen zeggen tegen hem en zijn vrouw Meghan is. “Moest de Queen nog leven, zou zelfs zij anti de monarchie kunnen worden.” Tenzij de Windsors een topacteur grootbrachten, vindt de Britse krant Harry geloofwaardig overkomen. Al maakt de PR erachter veel stuk. Zijn memoires zullen waarschijnlijk miljoenen opbrengen en een jonger publiek triggeren. De kans dat dit hem nóg beroemder maakt dan hij al was, is groot. Dat laatste noemt ‘The Guardian’ momenteel zijn beste hoop. Het totaalplaatje? Goed voor ‘maar’ twee sterren van de vijf.

“De huidige chaos van het koningshuis is een soort woke ‘Squid Game’” - ‘The Independent

‘The Independent’ vindt het maar een ouderwets beeld, de journalist en de geïnterviewde die in een vrij klassieke setting praten. Ze gebruiken zelfs liever ‘de langste advertentie ooit voor een boek’ in plaats van ‘interview’. Bradby, de journalist, en Harry kennen elkaar al meer dan twintig jaar, en dat spat volgens de online krant van het scherm. “Typisch voor een product dat van begin tot einde geënsceneerd en niet uitdagend is”, schrijven ze. “De huidige chaos van het koningshuis is een soort woke ‘Squid Game’, waar de rijken, machtigen en rechthebbenden elkaar aan stukken scheuren voor het kijkplezier van het proletariaat.” Toch steunen ze Harry’s kruistocht. Al is het maar omdat hij als de ‘reserve’ wordt gezien binnen ‘de ijzigste familie van Groot-Brittannië’. Ook ‘The Independent’ vindt het interview twee sterren op vijf waard.

“Hij noemde de roddelbladen vaker dan je kon tellen met een meedogenloosheid die grensde aan het obsessieve” - ‘The Telegraph’

“Een sterk interview, maar onaangenaam om naar te kijken”, klinkt het bij ‘The Telegraph’. “Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest”, zegt Harry aan het begin van het interview. Ongeloofwaardig en tegenstrijdig, vindt de Britse krant. Zijn (mentale) problemen liggen nu dan wel op tafel, maar opgelost zijn ze nog lang niet. Volgens hen hoopte de prins dat Bradby hem zou leiden door zijn pijnlijkheden, maar die had een journalistieke agenda en uitte zijn twijfels. In termen van primeurs valt er weinig te zeggen over het gesprek. Psychologisch daarentegen, is het een bijzonder fascinerend. “Hij noemde de roddelbladen vaker dan je kon tellen met een meedogenloosheid die grensde aan het obsessieve.”

