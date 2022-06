"Diana was doodsbang van haar schoonmoeder": hoe twee vrouwen de jaren 80 van Queen Elizabeth kleurden

Royalty Hij verloor zijn vader toen hij amper 9 maanden was: hoe Carl Gustaf de langst regerende koning van Zweden werd

Royaltyfans krijgen volgend jaar een kijkje achter de schermen van het Zweedse koningshuis. Koning Carl Gustaf (76) wordt gevolgd voor een documentaire, die zowel zijn professionele als privéleven zal belichten. De film, die ‘The King’ heet, wordt gemaakt ter ere van het feit dat de koning volgend jaar 50 jaar op de troon zit en zo de langst regerende vorst in de Zweedse geschiedenis wordt. De koning kwam aan de macht nadat zijn vader verongelukte in een vliegtuigcrash. De dood van de toenmalige troonopvolger had verstrekkende gevolgen voor de monarchie, maar volgens historici wellicht niet in negatieve zin: zijn schoonvader was immers een prominente nazi.

