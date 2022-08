Diana stierf aan ‘uiterst kleine en zeer zeldzame verwonding’, zo weet professor: “En het had voorkomen kunnen worden”

De dood van Diana kwam als een verrassing voor de Britse natie, de rest van de wereld, én zelfs voor de hulpverleners die ter plaatse waren. Verschillende brandweerlui en ambulancemedewerkers verklaren namelijk dat de prinses op het eerste zicht in orde leek. Ze had geen levensbedreigende verwondingen die zichtbaar waren op haar lichaam, en ze was aanvankelijk zelfs nog bij bewustzijn, toen ze uit het wrak werd gehaald. Men had gedacht dat ze er met een gebroken arm en een hersenschudding vanaf zou komen. Het was dus een donderslag bij heldere hemel, toen de internationale pers enkele uren dan toch aankondigde dat Diana was overleden in het ziekenhuis.

“Gordel had haar gered”

“Het is tragisch”, vervolgt hij. “Het was een minuscuul klein scheurtje, maar op de verkeerde plaats. Toen haar ader volledig scheurde, was ze meteen dood.” Wat vooral jammer is, is dat haar dood volgens Shepherd vermeden had kunnen worden door een zeer simpele handeling. “Ze had geen gordel aan tijdens het ongeval”, verduidelijkt hij. “Ze deed dat nochtans vaak wel, maar die bewuste nacht niet. Ik ben ervan overtuigd dat als ze die wel had gedragen, ze vandaag nog geleefd had. Dan was ze twee dagen later alweer in het openbaar verschenen met een blauw oog en in het slechtste geval misschien een gebroken rib of arm. De chauffeur, de enige persoon die op dat moment wél zijn gordel aanhad, viel helaas niet meer te redden. Hij zat op de verkeerde plaats in de wagen, met of zonder.”