Deze Vlaming studeerde zelf aan universiteit van prinses Elisabeth: “J.K. Rowling baseerde haar boeken erop”

Royalty Wie koos de school? Waarom het buitenland? En wat zal dat kosten? Zo gaat kroonprin­ses Elisabeth studeren in Oxford

31 augustus Kroonprinses Elisabeth (19) vervolgt haar opleiding in het Verenigd Koninkrijk. Ze zal vanaf oktober drie jaar lang ‘history & politics’ volgen aan het Lincoln College in Oxford. Het Verenigd Koninkrijk is geen onbekend terrein voor de prinses, want ze volgde eerder al een opleiding in Wales. Maar waarom gaat Elisabeth eigenlijk studeren in het buitenland? Heeft ze haar opleiding en school zelf kunnen kiezen? En wat met de verplichtingen die ondertussen in eigen land op haar wachten?