Deze onbetaalbare kroon erft Camilla straks van de Queen Mother: “Waarde van om en bij de 10 miljard”

Volgens insiders krijgt Camilla binnenkort een zeer indrukwekkend kroontje, dat ze zal erven van de Queen Mother - de moeder van Elizabeth. De kroon was een geschenk dat die laatste kreeg bij de kroning van George VI in 1937.

Het hoofddeksel bevat maar liefst 2.800 diamanten, waaronder de onbetaalbare Koh-i-noor-diamant, van 105 karaat. Die is al in het bezit van de Britse koninklijke familie sinds 1856. Queen Victoria kreeg hem toen van de Turkse sultan, als bedankje voor de Britse steun in oorlogstijd. Die diamant alleen al is zo’n 140 miljoen euro waard. In totaal zouden alle diamanten die in de kroon verwerkt zijn samen een waarde hebben van om en bij de 10 miljard euro.