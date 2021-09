Deze ‘normale’ namen gebruiken prins George en prinses Charlotte op school

Royalty Prinses Charlene stabiel na plotse ziekenhuis­op­na­me

3 september De gezondheidstoestand van Prinses Charlene van Monaco (43) is stabiel nadat ze woensdagavond met spoed naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika is gebracht. Volgens een verklaring die het Monegaskisch vorstenhuis vrijdag heeft gegeven, stortte de prinses woensdagavond in en werd ze daarna in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies aan de hand is, deelt het hof niet.