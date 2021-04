Deze eilandbewoners beschouwen prins Philip als een godheid

De eilandbewoners hebben verschillende foto’s van hun god. Op eentje, waarschijnlijk uit de jaren 80, staat prins Philip afgebeeld in een net pak met een bewerkte houten stok in zijn handen die speciaal voor hem gemaakt was door de dorpelingen.

Volgens de legende is prins Philip de bleke zoon van een berggod die over de zeeën trok om met een rijke en machtige vrouw te trouwen. Antropologen vermoeden dat het geloof in de Brit is ontstaan in 1974 toen hij samen met Elizabeth een bezoek bracht aan de Nieuwe Hebriden, waar Vanuatu ook toebehoord. De Britse koningin is in de ogen van de aanhangers de rijke, machtige vrouw.