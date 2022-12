Deze cadeaus kocht Meghan Markle voor de royals tijdens haar laatste kerst in Sandringham: “Een zingende hamster voor de Queen”

“Hoe grappiger, hoe liever”, bevestigt Scobie. “Meghan had het daar echter erg moeilijk mee, ze wist totaal niet wat ze voor haar nieuwe schoonfamilie moest kopen en of haar geschenkjes wel gepast zouden zijn. Toch wist ze te scoren met enkele pakjes. Zo gaf ze prins William een lepel met het opschrift ‘cereal killer’ (een woordspeling op ‘seriemoordenaar’ en ‘ontbijtgranen’ die vertaalt naar ‘ontbijtgranenmoordenaar’, nvdr). Daar moest hij erg om lachen. Ook voor de Queen had ze iets leuks bij zich. Of liever: voor haar corgi’s. Ze kocht een zingende, pluchen hamster, die erg in de smaak viel bij de hondjes. Ze waren er meteen mee aan de haal.”

Meghan vierde haar eerste kerst met de royals in 2017. Dat was een uitzonderlijke breuk met de traditie, want normaal gezien worden de partners van prinsen en prinsessen pas ná het huwelijk uitgenodigd. Een jaar later, toen Meghan en Harry wel degelijk getrouwd waren, was ze weer van de partij. Dat werd echter haar laatste kerst in Sandringham, de vaste kerststek van de royals. In 2019 maakte haar woordvoerder bekend dat zij en Harry ‘privéplannen’ hadden voor Kerstmis. In 2020 stapte het koppel uit de monarchie en kondigden ze aan dat ze kerst vanaf nu in de VS zouden vieren.