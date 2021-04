Deze Britse royal is wél een succesvolle actrice in Hollywood: “Maar wat Meghan meemaakt lijkt mij een ware hel”

RoyaltyZe had een rol in ‘CSI: Miami’, speelde het lief van Ashton Kutcher in de hitserie ‘Two and a Half Men’ en ze is te zien in de Britse serie ‘The Palace’. Sophie Winkleman (40) haalde de afgelopen jaren de ene rol na de andere binnen, maar wat haast niemand weet, is dat de actrice ook lid is van de Britse koninklijke familie. Haar parcours lijkt dus heel hard op dat van Meghan Markle (39), maar zelf maakt ze die vergelijking liever niet. “Meghans rol is heel anders dan de mijne.”