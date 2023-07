Deze Barbie is een koningin: Mathilde pakt uit met felroze jurk na release van populaire film

In een foto die het koningshuis deelde via Instagram, is te zien hoe koning Filip en koningin Mathilde samen met de regeringshoofden poseren op de trappen van het kasteel van Laken. De regeringsleden waren daar uitgenodigd voor de lunch. Mathilde is - toevallig of niet - in een opvallende, roze jurk gehuld. “Zelfs onze koningin is mee met de Barbie-hype!”, schrijft iemand in de comments. Of ook: “Helemaal in het roze? Dat kan geen toeval zijn.”