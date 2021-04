Deense prins Joachim: “Beroerte had fataal kunnen zijn”

RoyaltyDe Deense prins Joachim (51) en zijn vrouw prinses Marie (45) hebben voor het eerst uitgebreid gesproken over het moment dat de prins vorige zomer een beroerte kreeg. “Het had heel anders kunnen aflopen”, beseffen ze.

“Het had onze levens voor altijd kunnen veranderen”, vertellen Joachim en Marie openhartig in een interview met het ledenmagazine van de Deense organisatie Hjernesagen. “Het is moeilijk om niet na te denken over wat er had kunnen gebeuren.”

Marie zegt dat ze direct wist dat er iets ernstigs aan de hand was. “Hij kraamde onzin uit. En als je man mijn kent en weet hoe hij spreekt en articuleert, dan weet je dat dat niet normaal is”, zegt ze. “Ik zag ook verlamming in het gezicht. Het was vreselijk. Dat zijn beelden die ik nooit meer zal vergeten.”

Familie

Joachim prijst het snelle handelen van Marie. Zonder haar tussenkomst had het fataal kunnen zijn. “Ze was echt geweldig. Ze ging in een soort militaire modus.” Met het interview willen de prins en prinses twee belangrijke punten aanstippen: dat je de tekenen van een beroerte altijd serieus moet nemen en onmiddellijk moet reageren, en dat je de familieleden van het slachtoffer niet mag vergeten. “Er staat altijd iemand naast het slachtoffer voor wie het net zo erg is. Dat mag je niet vergeten”, aldus Joachim.

