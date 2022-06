Deense kroonprins Frederik en Mary halen kinderen van ‘prestigieuze’ school na schandaal

RoyaltyDe Deense kroonprins Frederik (54) en zijn vrouw kroonprinses Mary (50) halen hun oudste zoon Christian (16) van de in opspraak geraakte school waar hij les volgt. Ook hun 15-jarige dochter Isabella zal er na de zomervakantie niet worden ingeschreven, hoewel dat normaal wel de bedoeling was. Dat heeft het Deense kroonprinselijk paar bekendgemaakt in een verklaring.

“Het is een moeilijk proces voor ons als gezin geweest”, laat het koppel weten in een statement dat werd gedeeld door het Deense hof. “Maar op basis van het beeld dat is ontstaan en onze speciale positie als kroonprinselijk paar, hebben we ervoor gekozen dat prins Christian stopt met Herlufsholm (de naam van de school, red.) en dat prinses Isabella er niet begint na de zomervakantie.”

In een documentaire op de Deense tv werd recent een boekje opengedaan over de wanpraktijken op de school. Oud-leerlingen vertelden onder meer dat het de “normale gang van zaken” was dat jongere leerlingen veelvuldig door oudere leerlingen werden geslagen. Ook getuigde een student seksueel misbruikt te zijn, terwijl een ander sprak over lijfstraffen en een derde beschreef hoe hij werd aangevallen tijdens een feestje op de school. De directie van Herlufsholm zou hiervan op de hoogte geweest zijn, maar niet ingegrepen hebben en ook nooit aangifte hebben gedaan van de incidenten.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het Deense kroonprinselijk gezin poseert voor het paleis. Van links naar rechts: prins Vincent, prins Christian, prinses Isabella, kroonprins Frederik, prinses Josephine en kroonprinses Mary. © EPA

Schoolbestuur opgestapt

De feiten zouden de reden zijn voor het ontslag van de vorige directeur. Afgelopen zaterdag besloot het volledige schoolbestuur op te stappen nadat een kritisch rapport van de Deense Onderwijsinspectie naar buiten was gekomen. Na de uitzending van de documentaire verspreidde het Deense kroonprinselijk al een officiële verklaring waarin Frederik en Mary het wangedrag veroordelen. “Als ouders van een kind dat naar Herlufsholm gaat, zijn wij diep geschokt door de getuigenissen die in de documentaire over de school zijn verschenen”, klonk het. “Het is hartverscheurend om te horen over systematisch pesten en over een cultuur van misbruik en geweld, waar velen deel van hebben uitgemaakt. Dat is absoluut onaanvaardbaar.”

Het koninklijk paar neemt in de zomer in samenspraak met Christian (16) en Isabella (15) een besluit over hun toekomstige schoolkeuzes. Prins Christian, de toekomstig troonopvolger, zat sinds vorige zomer op het Herlufsholm. Isabella zou later dit jaar de overstap maken. Herlufsholm werd in 1565 gesticht voor de Deense adel en ligt zo’n 80 kilometer buiten Kopenhagen. Het werd steevast omschreven als een prestigieuze school.

LEES OOK: