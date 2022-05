Deense kroonprins en vrouw “diep geschokt” door wanpraktijken op school van zoon: "Totaal onaanvaardbaar”

RoyaltyDe Deense kroonprins Frederik (53) en kroonprinses Mary (50) zijn “diep geschokt” door een documentaire die werd uitgezonden over de kostschool waar hun 16-jarige zoon prins Christian les volgt. In de docu vertellen tientallen oud-leerlingen van Herlufsholm, zoals de school heet, over heftige pesterijen en een “cultuur van misbruik en geweld”, die zou doodgezwegen worden door de directie.

In de documentaire, die donderdag in Denemarken werd uitgezonden, spreken oud-leerlingen zich uit over het systematische “geweld, seksueel misbruik en pesten” dat al meer dan 30 jaar lang op de school van Herlufsholm zou plaatsvinden. Oud-leerlingen vertellen onder meer dat het de “normale gang van zaken” was dat jongere leerlingen veelvuldig door oudere leerlingen werden geslagen. Ook getuigde een student seksueel misbruikt te zijn door een andere scholier, terwijl een ander sprak over lijfstraffen en een derde beschreef hoe hij werd aangevallen tijdens een feestje op de school. De directie van Herlufsholm zou hiervan op de hoogte zijn, maar niet ingrijpen en ook nooit aangifte doen van de talloze incidenten.

Na de uitzending van de documentaire verspreidde het Deense kroonprinselijk paar al snel een officiële verklaring, waarin Frederik en Mary de verhalen veroordelen. “Als ouders van een kind dat naar Herlufsholm gaat, zijn wij diep geschokt door de getuigenissen die in de documentaire over de school zijn verschenen”, stellen ze. “Het is hartverscheurend om te horen over systematisch pesten en over een cultuur van misbruik en geweld, waar velen deel van hebben uitgemaakt. Dat is absoluut onaanvaardbaar.”

Frederik en Mary verwachten van de directie dat die ervoor zorgt dat de school een plek is “waar iedereen veilig is en een deel uitmaakt van de gemeenschap”. Ook zullen de royals “de komende tijd de veranderingen opvolgen die uiteraard noodzakelijk zijn”. Ondertussen heeft de school op haar website aangekondigd dat er een “onafhankelijk onderzoek” werd opgestart naar de wanpraktijken.

Gevolgen voor prins Christian?

Of de documentaire gevolgen heeft voor Christian (16), die nu al bijna een jaar op de school zit, laat het koppel niet weten. De jongere zus van Christian, prinses Isabella (15), zou naar verwachting ook naar de school gaan, maar over die plannen maken Frederik en Mary niets bekend. Herlufsholm werd in 1565 gesticht voor de Deense adel en ligt 80 km buiten Kopenhagen. Het werd steevast omschreven als een uiterst prestigieuze school.

LEES OOK: