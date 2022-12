Deense koningin Margrethe volgt traditie van moeder: "Het is geen kerst zonder plumpudding”

“Ik moet zeggen dat het niet echt kerstavond is geweest als we geen plumpudding hebben gegeten, dus dat eten we elk jaar”, zegt Margrethe in een video op Instagram. Haar schoondochter, kroonprinses Mary, is er ook dol op, zo vervolgt ze. “Mijn in Australië geboren schoondochter is altijd heel blij als ze er is, want dan krijgt ze plumpudding.” De koningin eet vooraf vaak rijstpudding en als hoofdgerecht geroosterde gans.